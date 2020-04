Taggia: i prodotti dei banchi alimentari del mercato del lunedì donati ai parroci di Arma e Levà

Ad Arma di Taggia, con la ripartenza del mercato settimanale del lunedì, gli ambulanti hanno voluto dare vita ad un’iniziativa di solidarietà. Ogni settimana, i banchi di vendita alimentari doneranno, parte dei loro prodotti, ai parroci di Arma e Levà.



Così ieri sono state raccolte: uova, insalata, fagioli, basilico, pomodori, acciughe, mele e molto altro. Tutti i prodotti saranno messi a disposizione delle due parrocchie che poi potranno decidere a chi destinare quanto donato. L’iniziativa è stata lanciata nei giorni antecedenti alla ripartenza del mercato e tutti i commercianti dei 7 banchi alimentari armesi hanno accettato.



Un gesto caritatevole in un momento di difficoltà per tutti. Non dimentichiamo che la crisi economica causata dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, hanno colpito duramente tantissime categorie anche quella del commercio ambulante. Nonostante la ripartenza di ieri non sia stata una giornata di grandi affari per i ommercianti, non è mancato il cuore per aiutare la comunità.