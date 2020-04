Sanremo: 300 mascherine donate alla Polizia Municipale dalla famiglia Chen, i ringraziamenti

Il Corpo di Polizia Municipale di Sanremo ha ricevuto in dono 300 mascherine chirurgiche per il proprio personale.



“Sono dispositivi molto utili per gli operatori del Corpo – si spiega nella nota -, presenti quotidianamente sul territorio comunale in questo difficile momento di emergenza. Il regalo proviene dalla famiglia Chen, che vive a Sanremo da diversi anni e gestisce un’attività commerciale. Il Comandante Claudio Frattarola a nome suo e di tutto il Corpo desidera ringraziare la famiglia Chen per questo gesto generoso che ha fornito al Corpo di Polizia Municipale dispositivi difficili da reperire sul mercato, dimostrando grande sensibilità, solidarietà e vicinanza all’Amministrazione Comunale ed in particolare alla Polizia Municipale, contribuendo ad accrescere la sicurezza degli operatori del Corpo”.