Emergenza Coronavirus: l'Unicef Imperia invita le famiglie ad inviargli le foto dei disegni realizzati dai bambini

L’Unicef chiede ai bambini e alle loro famiglie di inviare i disegni di speranza realizzati nei primi giorni dell'emergenza Coronavirus. Per non disperdere questo straordinario patrimonio di creatività ed il messaggio di invito alla speranza, l'ente chiede che le immagini degli elaborati via email all'indirizzo: sergio.caglieris@hsanmartino.it.

"Il Comitato Unicef di Imperia vuole essere vicino ai bambini e alle bambine che da molti giorni vivono all’interno delle loro case senza la possibilità di condividere una quotidianità di esperienze, di apprendimenti di emozioni, proponendo che utilizzino la loro creatività, fantasia, immaginazione esprimendo attraverso i loro disegni, come stanno vivendo questo “incontro ravvicinato con un nemico invisibile ma potente chiamato “Coronavirus - sottolineano - Tutti i vostri elaborati, alla riapertura dei servizi educativi e delle scuole saranno esposti in una grande mostra che ci impegniamo a realizzare. Quindi conservate anche gli originali con cura. Saranno l’arcobaleno dei prossimi mesi".