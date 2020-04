Emergenza Coronavirus: da sabato a Taggia diventerà obbligatorio indossare la mascherina, si rischiano multe fino a 250 euro

Da sabato mascherine obbligatorie anche a Taggia per chiunque si recherà all’interno di edifici pubblici o privati aperti al pubblico. L’ordinanza firmata dal sindaco Mario Conio avrà validità dalle 7 del mattino di sabato fino al 3 maggio compreso.



Il provvedimento adottato su Taggia segue quelli adottati già da alcuni comuni limitrofi. La mascherina sarà obbligatoria non solo in luoghi come negozi, uffici postali, bancari e presso la stazione ma anche negli spazi immediatamente adiacenti ad essi, nel caso in cui le persone debbano attendere. Inoltre il provvedimento indica l’obbligatorietà di questi dispositivi anche su mezzi pubblici (taxi e auto ncc compresi) ed alle fermate di attesa



.Il provvedimento si affianca alle disposizione precauzionali già in essere su tutto il territorio nazionale: dal restare a casa alle regole di distanza sociale, adottate per contrastare il diffondersi del contagio da Coronavirus. I trasgressori sorpresi a non rispettare l’obbligo di indossare la mascherina rischiano multe da 25 a 250 euro.