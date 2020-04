Bordighera: l'amministrazione valuta l'accensione prolungata degli impianti di riscaldamento

Il Comune di Bordighera comunica che è in corso di predisposizione l’ordinanza con cui sarà autorizzata l’attivazione degli impianti di riscaldamento, in deroga alla normativa vigente, dal 21 al 30 aprile 2020 compreso fino a un massimo di cinque ore giornaliere.

"La decisione è stata presa in considerazione delle misure vigenti in tema di contenimento di coronavirus, che prevedono di non lasciare la propria abitazione se non per comprovati ed urgenti motivi, e preso atto del quadro climatico degli ultimi giorni, che non garantisce il mantenimento di temperature confortevoli all’interno degli edifici" - spiegano dal Comune.​