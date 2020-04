Sanremo: il punto sui lavori con l’assessore Donzella “Nuovi asfalti per 900 mila euro, pronta una delibera per il mondo dell’edilizia” (Video)

Anche se la deadline fissata dal Governo segna la data del 4 maggio, sembra che la parola d’ordine in questi giorni sia una e una sola: “ripartenza”. In tutti i settori produttivi si punta a un nuovo start che possa rimettere in moto l’economia dopo oltre un mese di pausa forzata con ovvie ripercussioni su molti settori (se non tutti) economici.

Grande attenzione al comparto dell’edilizia e, in generale, della cantieristica. Argomento che è stato al centro della diretta di SanremoNews e ImperiaNews alla quale ha partecipato anche Massimo Donzella, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Sanremo.

Le dichiarazioni dell'assessore Massimo Donzella

“Siamo ripartiti con il cantiere di via Matteotti che è il simbolo di Sanremo - ha dichiarato Donzella ai nostri microfoni - una serie di interventi anche nei sottoservizi collegati alla strada e alla pavimentazione, oltre a questo sono in corso anche una serie di cantieri che riguardano la prevenzione di alluvioni. Ci sono poi due campi sportivi in erba sintetica, due scuole che abbiamo sospeso e che riprenderemo oltre alla creazione di un polo scolastico a levante della città e poi l’auditorium Alfano che vogliamo sia attivo durante l’estate”.

“Porterò in Giunta una delibera per smuovere l’economia, chiederemo ai cittadini, sulla base delle pratiche edilizie, di evidenziare quelle particolarmente urgenti e che intendono portare avanti - ha poi aggiunto Donzella - saranno privilegiate quelle di un certo valore economico, quelle senza le quali si rischia di perdere dei finanziamenti, quelle per l’abbattimento delle barriere architettoniche e quelle che hanno un’importanza strategica per il Comune”.

“Vogliamo sfruttare questo periodo di negozi chiusi in modo che quando riapriranno non abbiano i cantieri davanti - ha concluso l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Sanremo - proprio stamattina abbiamo fatto un incontro perché andremo a realizzare 900 mila euro di lavori per asfalti in città e, proprio per favorire quelle zone che vedranno ripartire il mondo del commercio, inizieremo con il centro città con corso Imperatrice, corso Inglesi e piazza Cesare Battisti per poi andare in altre zone. Vogliamo anche riprendere con i lavori delle scuole per renderle utilizzabili appena verrà consentita la ripresa delle attività, ma in questo momento è più facile lavorare”.