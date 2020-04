Oltre 5000 partecipanti alla festa di compleanno online dedicata a Libereso.

Oltre 5000 le persone di tutte le parti d’Italia ed anche dell’estero, hanno partecipato all’evento che si è svolto ieri 20 aprile dalle 10.00 del mattino fino a notte inoltrata con la pubblicazione di oltre 40 video originali e inediti, centinaia di fotografie e ricordi personali, moltissimi disegni di Libereso e centinaia di condivisioni che hanno reso la manifestazione virale e seguitissima. Al successo dell'evento ha contribuito anche anche una diretta nazionale su facebook con la giornalista Elmar Elisabetta Marcianò, che dalle 17.00 alle 18.30 con Claudio Porchia ha ripercorso la vita dell’indimenticabile giardiniere di Calvino.

“Siamo veramente contenti – dichiara Claudio Porchia promotore dell’evento - e orgogliosi del risultato finale che certifica l’apprezzamento per un progetto “Forza della Natura” che non è soltanto il ricordo di un importante personaggio, ma un evento culturale a 360 gradi. Ora insieme a tutti i componenti dell’associazione dedicata a Libereso ed alla famiglia ci possiamo godere la gioia per un grande successo, andato oltre ogni più rosea previsione e frutto di un grande lavoro di squadra. Stiamo lavorando per preparare la prossima edizione della Forza della Natura e aspettiamo che termini l’emergenza legata al Covid-19. Vogliamo dedicare un grande e sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato postando, condividendo e invitando gli amici ad iscriversi al gruppo che proprio ieri ha superato le 3000 adesioni con il record di oltre 200 nuove iscrizioni”.