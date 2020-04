Prestiti per le aziende agricole colpite dall’emergenza Covid-19: l’Ismea avvia l’attività di rilascio delle garanzie

“Siamo venuti a conoscenza che tante banche non sapevano che gli agricoli potessero richiedere i finanziamenti. Oltre ad aver mandato l'informativa alle banche ci teniamo a informare anche voi. A partire dal 22 aprile saranno fruibili dal sistema bancario le garanzie per i finanziamenti destinati alla liquidità e agli investimenti a favore delle imprese agricole e della pesca colpite dall’emergenza Covid-19”.

Interviene in questo modo la Cia, che prosegue: “Le imprese agricole non dovranno avere esposizioni bancarie classificate come ‘sofferenze’ o essere imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria alla data del 31 dicembre scorso. Il decreto liquidità prevede la concessione di finanziamenti garantiti nel limite massimo del 25% del proprio fatturato con una garanzia automatica, gratuita e senza valutazione rilasciata da ISMEA per importi sino a 25.000 euro. Per tutte le altre operazioni di importo superiore garantite da Ismea trovano applicazione i nuovi limiti di importo massimo garantito per singola impresa pari a 5.000.000 e di percentuale massima di garanzia pari all’80%. Dell’importo del finanziamento richiesto”.

Sotto il modulo da presentare alla banca per la richiesta di finanziamento.