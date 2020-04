Gioco d’azzardo: si bloccano i casinò fisici, ma è boom per quelli virtuali

Il turismo è parte integrante dell'economia di ogni paese, soprattutto dell'Italia. Non esiste solo il classico viaggio di piacere che consiste nel visitare città, musei o luoghi sacri ma una grande importanza la riveste il turismo del gioco d'azzardo. Gli appassionati viaggiano in vari paesi per provare le Case da Gioco, attratti dai giochi ma soprattutto dall'esclusività del luogo. È noto che molte celebri star e uomini ricchi facciano visita ai Casinò.

Casinò italiani: i più rinomati

Il gioco ha un giro d'affari che si aggira, solo in Italia, intorno ai 101 miliardi di euro. Rispetto al 2016, la crescita è stata del 5%. Pensando che nel 2006 la somma giocata era di 35 miliardi di euro, è facile immaginare come il gambling sia e sarà un decisivo metodo di intrattenimento. I casinò permettono a chiunque sia maggiore di 18 anni, di giocare.

Uno dei più famosi è sicuramente il Casinò di Venezia, la casa da gioco più antica al mondo, suddiviso in due sedi distinte. Queste strutture possiedono molte attrazioni per i clienti, comprese roulette e tavoli da blackjack.

Il Casino de la Vallée è situato ad Aosta ed è una tra le mete da gioco preferite dei giocatori. La sua struttura è suddivisa in aree differenti a seconda dei giochi. Sono presenti molte slot e molteplici tavoli a cui giocare a blackjack, poker e così via.

Ultimo, ma non meno importante, e il Casinò Municipale di Sanremo che attira moltissime celebrità, anche grazie al festival che si svolge annualmente.

Churchill Downs

Un esempio non italiano di una grande corporazione sparsa in varie parti del mondo è la Churchill Downs Incorporated (CDI). Nonostante la crescita delle scommesse online non sia elevata, i dati pubblicati dall'azienda mostrano grandi ricavi (280,6 milioni) negli ultimi mesi del 2019, con un aumento del 28%. Inoltre, le entrare sono cresciute del 32% (451,2 milioni di dollari). L'obiettivo di questa Incorporated è crescere, espandendosi. I ricavi e i continui investimenti mostrano una crescita molto importante soprattutto nel segmento degli ippodromi, dove le entrare sono salite del 40%.

I casinò durante l'emergenza sanitaria

Le Case da Gioco, in questo particolare momento di emergenza sanitaria, soffrono la crisi e molte di esse sono chiuse. In Cina hanno segnato perdite nei primi mesi del 2020, poiché i casinò fisici si sono svuotati per l'emergenza. Anche in Italia la situazione è la stessa: le persone non possono muoversi e i luoghi pubblici devono rimanere chiusi per precauzione, tra cui anche i casinò. Il Casinò Saint-Vincent di Aosta, ad esempio, rimarrà chiuso per 9 settimane.

Gioco d'azzardo: dove giocare

In questo momento di emergenza sanitaria, esiste una soluzione pratica per giocare. Molte aziende di scommesse mettono a disposizione dei giocatori delle piattaforme di gioco online, certificate dall'ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). L'obiettivo per cui sono nate era permettere a qualsiasi giocatore di poter scommettere velocemente e da qualsiasi luogo. Ora, però, assumono un ruolo importantissimo perché sono l'unico mezzo con cui scommettere o giocare a giochi come slot e tavoli da blackjack.

Gioco d'azzardo online: trend di crescita

Negli ultimi anni, le scommesse e il gioco online hanno subito una crescita esponenziale, incentivati dalla crescente disponibilità di smartphone con connessioni sempre più veloci, come quelle permesse utilizzando l'app William Hills. A prova di questo, gli utenti che si collegano quotidianamente sono milioni e sparsi in tutto il mondo. Il gambling online, infatti, è un settore capace di attirare la curiosità degli italiani, che sono disposti ad investire denaro per un intrattenimento assicurato, restando semplicemente nelle proprie abitazioni.

La crescita maggiore è avvenuta a dicembre 2019 con un incremento del 120%, dovuto soprattutto alle caratteristiche che questo servizio offre. Infatti, anche durante l'emergenza Covid-19, i ricavi delle scommesse online sono cresciuti, poiché molti utenti stanno migrando verso l'online.

I motivi principali per cui questo modo di scommettere cresce così velocemente sono:

· la comodità con la quale è possibile utilizzarlo;

· la facilità, dovuta all'utilizzo di app sviluppate appositamente per questo;

· la velocità con cui è possibile registrarsi, se maggiori di 18 anni;

· la vastità di eventi disponibili in tutto il mondo, in tempo reale;

· la possibilità di vedere i match o le corse direttamente attraverso l'app o il sito;

· la possibilità di depositare soldi e prelevarli in totale comodità e attraverso molti modi (bonifico, carta di credito, carta prepagati e altri).

Bonus del gioco online

Nel gioco online, una caratteristica molto importante è la possibilità di ricevere del denaro extra quando avviene un deposito. In questo caso, il bonus di benvenuto si applica al primo deposito effettuato dal cliente. Oltretutto, sono presenti bonus sulla prima scommessa effettuata o dei cashback se la scommessa non risulta vincente.

Sono moltissime anche le offerte sui depositi successivi al primo, con un ritorno economico interessante per i giocatori.

Scommesse in tempo reale

Il gioco attraverso queste piattaforme permette di scommettere in live e il giocatore, dopo aver capito e letto bene un match, può fare il betting su quote che variano ogni istante. Infatti, le classiche scommesse possono essere eseguite solo prima della competizione.

La cosa più importante è giocare responsabilmente, sia nei Casinò che nei siti online.