Il tunnel di Tenda sarà, ancora per tutta la settimana in corso, interessato da interventi di ispezione e manutenzione e resterà pertanto chiuso alla circolazione in entrambi i sensi di marcia fino a venerdì prossimo, nella fascia oraria 8-12 e 13-19.

Sarà transitabile solo dalle 12 alle 13 e dopo le 19. Sarebbe circolata una nota che comunicava la fine dei lavori anticipata e la riapertura già da oggi. Smentita, però, dalla squadra Anas che si occupa della gestione del Tenda.