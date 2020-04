Sanremo: era bloccato a terra con metà del corpo immobile, 60enne salvato dalla Polizia Municipale (Foto)

Non avevano più notizie dell’uomo, U.R. di 60 anni che vive in via Borea a Sanremo, ed hanno chiesto l’intervento della Polizia Municipale. La figlia ed il proprietario dell’abitazione hanno allertato gli agenti del Comando di via Giusti, che ha inviato l’Unità Operativa di Polizia Giudiziaria.

E’ stato lo stesso proprietario dell’alloggio a consegnare una copia delle chiavi, raccontando di essere stato allertato dalla figlia dell’inquilino preoccupata dal fatto che da diversi giorni non sentiva il padre sessantenne e di aver tentato inutilmente di contattarlo al telefono. Lo stesso ha anche confermato che l’uomo ha problemi di salute e di temere che egli potesse trovarsi all’interno dell’abitazione vittima di un malore.

Dopo aver indossato tutti i necessari dispositivi di protezione, gli agenti sono entrati nell’alloggio, colpiti da un odore molto forte proveniente dall’interno del bagno, trovando il 60enne riverso a terra. L’uomo ha detto agli agenti di essere bloccato a terra da tempo, non riuscendo a muovere metà del corpo. Sono stati allertati i soccorsi e, nel rispetto dei protocolli insieme ai militi della Croce Rossa, il 60enne è stato portato all’Ospedale.

Di quanto avvenuto è stata informata la figlia che, trovandosi a Savona e impossibilitata a muoversi, ha ringraziato gli operatori per l’efficace azione che ha salvato la vita al padre. L’intervento è stato condotto dall’Ispettore Jacopo Marsiglia, dal Sovrintendente Capo Andrea Sartore e dagli agenti Daniele Aloe, Walter Rivera e Andrea Antonellini. “Non solo sanzioni – evidenziano dalla Municipale - ma tanto impegno a favore dei cittadini”.