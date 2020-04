Si cerca un gestore per il Tennis & Bridge Club di Sanremo: pubblicato il bando di Regione Liguria. Per presentare la domanda c’è tempo fino al 23 luglio

Si cerca un gestore per il Tennis & Bridge Club di Sanremo, la struttura sportiva di corso Matuzia che ogni anno ospita importanti eventi sportivi nazionali e internazionali.

Il documento è stato pubblicato sul sito del Comune di Sanremo per conto della Regione Liguria, proprietaria dell’area sulla quale sorge il complesso sportivo. Una struttura dal grande valore sia sociale che storico, costruita a fine ottocento per rispondere alla richiesta di tennis e bridge da parte dei molti inglesi presenti in zona. L’area fu scelta per via dei pochi insediamenti abitativi presenti all’epoca. La superficie è di circa 10.550 metri quadrati con nove campi da tennis, la club house, la viabilità interna e le aree verdi (sul documento, che alleghiamo in pagina, è presente una dettagliata descrizione del complesso).

La procedura a gara pubblica prevede un canone annuale stabilito in 40 mila euro IVA esclusa. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le 12 del 23 luglio. La commissione procederà poi alla valutazione delle offerte pervenute e all’assegnazione del Tennis & Bridge Club di Sanremo.

In allegato il bando della Regione Liguria con tutti i dettagli.