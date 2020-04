Fare la mamma durante la quarantena per Coronavirus. Ne parliamo questa sera alle 20:45 a '2 ciapetti con Federico'

Come le mamme vivono le settimane di quarantena per Coronavirus. Sarà questo il tema della puntata di '2 ciapetti con Federico' in onda questa sera alle ore 20:45. Tra gli ospiti in videocollegamento con Federico Marchi ci saranno Stefania Orengo e Antonella Zumbo, che porteranno l'esperienza personale con figli piccoli e adolescenti, la psicologa Sara Piccirilli, e Sara Tonegutti che parlerà di alcune iniziative attuate dal Centro di Aiuto alla Vita. Parleremo anche di alcuni gruppi nati su Facebook come ‘Mamme in Casa’.

