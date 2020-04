Riva Ligure: i ringraziamenti di Brunella al direttore ed a tutto il personale della casa di riposo 'Le Grange'

Una nostra lettrice, Brunella, ci ha scritto per rivolgere un ringraziamento al direttore Stefano Faraldi e a tutto il personale medico e infermieristico, agli Oss, alla capo sala Maura, alle ragazze della reception (Gessica e Stefania) ed all’impiegata Gabriella in servizio della residenza ‘Anni Azzurri - Le Grange’ di Riva Ligure, in questo periodo di emergenza sanitaria per Covid-19.

Le mie sono parole di grande considerazione e la più sincera gratitudine per il quotidiano lavoro svolto con professionalità, sensibilità, riservatezza, amore ed impegno, dimostrando un grande senso di responsabilità e collaborazione, volto a tutelare e garantire la salute di tutti gli ospiti compresa la mia dolce mamma ‘Marisa’, che risiede in questa Struttura da 2 anni e mezzo. Nella speranza che questa situazione critica migliori presto e per poter riabbracciare quanto prima i nostri cari, con grande stima e rispetto sento il dovere di esprimervi la mia più ampia riconoscenza. Un grazie per la vostra disponibilità, umanità e pacatezza nel rapportarvi a noi familiari senza mai perdere la pazienza. Un elogio particolare al Direttore Stefano che grazie alla sua professionalità, scrupolosità e fermezza è riuscito per ora, a lasciare ‘fuori dalla porta’ il Covid-19”.