Pieve di Teco: situazione delle case di riposo, la puntualizzazione del vice Sindaco Rosanna Zunino

Il vice Sindaco di Pieve di Teco, Rosanna Zunino, interviene sulla situazione delle case di riposo della nostra regione e, in particolare della ‘Borelli’ di Pieve nella quale lavora da diversi anni:

“Sono rimasta basita nel vedere che nell'elenco la ‘Borelli’. Non conosco la realtà delle altre strutture, ma posso parlare con certezza della situazione alla nostra Rsa. In questo periodo abbiamo lavorato facendo tanti sacrifici per salvaguardare la salute degli ospiti e di noi operatori, tant'è vero che ad oggi non c'è nessun positivo fra dipendenti e ricoverati. Questo grazie anche all'impegno della nostra Direttrice e del consiglio di amministrazione che è stata in grado di fornirci tempestivamente tutti i Dpi necessari, applicando tutte le direttive di Alisa e condivise con il nostro direttore sanitario. Inoltre sono state limitate e subito dopo vietate le visite di parenti e amici, mantenendo sempre un rapporto costante con i familiari. La mia delusione maggiore è che si faccia di ‘tutta un'erba un fascio’ e chi fa questo lavoro con professionalità e amore sa cosa voglio dire. Pregherei di dare informazioni certe che, oltre a sminuire il lavoro e i sacrifici del personale tutto e di tutto lo staff dirigenziale, può creato danni di immagine alla nostra struttura, a tutta la comunità pievese e alla valle Arroscia”.