Un ricordo per Libereso Guglielmi nel giorno del suo compleanno. Oggi sarebbero stati 95 anni

Oggi 20 aprile si ricorda il 95° compleanno di Libereso Gugliemi.

SanremoNews e la rubrica “Tra Storia e Ricordi” rende omaggio al famoso sanremese conosciuto anche come Il Giardiniere di Calvino, con un video realizzato da Roberto Pecchinino per ADNKRONOS(agenzia giornalistica) nel 2015, in occasione del suo 90°Compleanno.

Libereso Guglielmi, classe 1925, è noto al pubblico e ai sanremesi, come il "giardiniere di Calvino", nato a Bordighera, in una famiglia di esperantisti e vegetariani, Libereso venne notato da Mario Calvino, padre di Italo Calvino il popolarissimo scrittore Sanremese, e invitato giovanissimo a lavorare nella Stazione botanica sperimentale che questi dirigeva a Sanremo. Una vita particolare e piena di eventi importanti, che lui stesso racconta in questo video di Roberto Pecchinino.