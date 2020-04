Emergenza Coronavirus: in Liguria 37 positivi in più al Covid-19 nelle ultime 24 ore, calano ospedalizzati e aumentano i guariti

Sono 4750 i positivi al Covid-19 in Liguria, 37 persone in più di ieri. Crescono anche i numeri dei test effettuati, 1456 in più nelle ultime 24 ore, arrivando quindi a quota 33.007.



POSITIVI – Il dato dei positivi in provincia di Imperia si attesta su 894 persone, rispetto agli 885 di ieri. Su scala provinciale, Genova ne ha 2712, Savona 714, La Spezia 423.



DECEDUTI – Sono 955 le persone morte dall'inizio dell'emergenza. Oggi si registrano 29 decessi. Un dato in lieve calo rispetto ai 31 morti di ieri.



OSPEDALIZZATI - Per quanto riguarda gli ospedalizzati, in tutta la Liguria sono 980, di cui 102 in terapia intensiva. Rispetto a ieri c'è un calo di 6 pazienti. Nella ASL 1 imperiese sono 165 pazienti, di cui 15 in terapia intensiva.



ISOLAMENTO DOMICILIARE - Aumenta il numero delle persone in isolamento domiciliare, 12 in più rispetto a ieri, arrivando a quota 2516 persone.



GUARITI – Continua a crescere il dato dei guariti. I pazienti clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono in totale 1254, 31 più di ieri. Mentre, le persone guarite con 2 test consecutivi negativi sono 75 in più di ieri, arrivando a quota 962.



SORVEGLIANZA ATTIVA – Sono 2398 le persone in sorveglianza attiva, 100 in meno rispetto a ieri su scala regionale. Nella ASL 1 sono 222. Il numero maggiore di persone in questa condizione si trovano nella ASL 2, si tratta 935 individui.