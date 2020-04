Emergenza Coronavirus: Fase 2 e sport, Antonio Bissolotti (Liguria Popolare) "Ripartire ma con tutte le misure di sicurezza necessarie"

Ripartire adottando le misure di sicurezza necessarie. Questo il pensiero di Antonio Bissolotti, vicepresidente di Liguria Popolare, sulle attività sportive e la Fase 2 dell'emergenza Coronavirus.



"Amici, sapete bene quanto lo ami lo sport in tutte le sue espressioni: lo pratico da sempre perché sono consapevole dei benefici che una corretta attività sportiva produce per il corpo e per la mente. - sottolinea Bissolotti - In queste settimane tuttavia molti di noi hanno dovuto rinunciare: era indispensabile per contenere il contagio, ma credo che nella Fase 2 si debbano tornare a praticare almeno tutte quelle discipline, all’area aperta, in cui sia possibile mantenere il distanziamento sociale".



"Penso ad esempio alla corsa, al tennis, al canottaggio, al golf, al ciclismo, alla vela, al triathlon,ecc. Regione Liguria si era già lo scorso mese occupata di stanziare dei fondi a sostengo delle associazioni e società sportive che stanno soffrendo questa emergenza. - conclude - Adesso è il momento di ripartire, gradualmente e con i piedi di piombo: bisogna prendere ogni precauzione possibile, adottare tutte le misure di sicurezza necessarie. Ripartiamo!"