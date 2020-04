Emergenza Coronavirus: il mercato di Arma di Taggia riparte dai prodotti alimentari (foto e video)

Una partenza 'bagnata' per i banchi alimentari del mercato di Arma di Taggia. Oggi erano presenti 5 su 7 banchi che ogni lunedì mattina verranno allestiti sul marciapiedi di via Magellano.



Si tratta degli ambulanti che vendono esclusivamente alimenti e che avevano già un posto fisso nel mercato settimanale. La vendita di questo tipo di prodotti è autorizzata per legge dal Governo. Dopo un’iniziale titubanza, oggi sono sempre di più i comuni che hanno accolto le istanze di questa categoria di commercianti. Attraverso l’impegno della Confesercenti sono stati riaperti con questa formula, i mercati di Ospedaletti, Arma di Taggia, Imperia e presto anche molte altre realtà potrebbero fornire l’autorizzazione.



Il mercato di Arma di Taggia ha potuto riaprire grazie al rispetto di alcuni accorgimenti. Infatti, si tratta di pochi banchi di dimensioni contenute, allestiti sul marciapiedi di via Magellano (dove viene già regolarmente ospitato il farmer market ndr), quindi senza creare problemi al traffico cittadino. Inoltre gli ambulanti si sono impegnati a rispettare la distanza di oltre 2 metri tra un banco e l’altro, a mettere dei distanziatori sul marciapiedi per la clientela e infine, ad indossare tutti i dispositivi di protezione individuale necessari.



Le interviste a Renato Giraudo e Patrizia Borria per Confesercenti e all'assessore alle attività produttive Chiara Cerri





Con questo ritorno del mercato, si dà un segnale di ripartenza ad una categoria economica fortemente colpita dalla crisi nata con i decreti restrittivi nazionali per evitare il diffondersi del contagio da Covid-19. Inoltre, si garantisce anche una migliore offerta commerciale per la cittadinanza. Clienti che nonostante il maltempo di questa mattina si sono avvicinati ai banchi, dimostrando vicinanza ed affetto per questi commercianti assenti da tante settimane.