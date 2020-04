Emergenza Coronavirus: Costa (Liguria Popolare) "Pensare in tutta sicurezza alla ripresa di alcune attività sportive all’aperto"

“I dati a livello nazionale ci fanno ben sperare anche se non dobbiamo abbassare la guardia e nella gestione dell’emergenza occorre già guardare alla cosiddetta fase 2".



E' quanto afferma il Presidente di Liguria Popolare Andrea Costa che aggiunge: "Sappiamo tutti quanto sia importante l’ attività fisica all’aperto per la salute e la mente e pertanto occorre fin da ora impostare in tutta sicurezza la sua ripresa”.



“In queste settimane molti di noi hanno dovuto rinunciare all’attività sportiva, indispensabile per contenere il contagio – prosegue Costa – ritengo però che si debba gradualmente tornare a praticare tutte quelle discipline che si svolgono all’aperto in cui è possibile mantenere il distanziamento. Auspico infatti che tra CONI e Governo si inizi a ragionare in tal senso con protocolli operativi che garantiscano un adeguato livello di sicurezza”.



“Oltre al jogging penso al tennis, al canottaggio, al golf, all’atletica, all’attività ippica svolta nei maneggi e altri – conclude il leader dei Popolari – già il mese scorso Regione Liguria si era occupata di stanziare dei fondi a sostengo delle associazioni e società sportive che stanno soffrendo questa emergenza. Adesso è il momento di ricominciare, gradualmente e in massima sicurezza. Bisogna prendere ogni precauzione possibile, adottare tutte le misure di sicurezza necessarie, ma credo sia opportuno valutare concretamente la ripresa di alcune attività sportive ”.