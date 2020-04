Sulla pagina fecebook del PD matuziano, intervista ad Ettore Guazzoni, presidente della CRI Sanremo

Il PD di Sanremo fa sapere che oggi alle 14.45 sulla pagina facebook dedicata si potrà assistere in diretta all'intervista di Ettore Guazzoni, presidente della CRI Sanremo.

“Sarà un momento utile di informazione sul ruolo svolto dalla Crocerossa in questa fase emergenziale – si spiega nella nota - e anche utile per rilanciare la sottoscrizione promossa dalla Crocerossa per poter effettuare più tamponi nella nostra città.

Le dirette della serie #pdsanremolive sulla pagina del PD Sanremo proseguiranno questa settimana con l'onorevole Franco Vazio, ospite mercoledì 22 alle ore 17 e con Silvana Ormea, assessore di Sanremo, ospite venerdi 24 alle ore 17”.

Il link alla pagina face book: https://www.facebook.com/pd.sanremo/