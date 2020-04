Mascherine a peso d’oro: Ardenti e Puggioni (Lega): “Regione chieda al Governo la totale esenzione Iva”

“Con l’Iva al 22% mascherine a peso d’oro. Appare profondamente ingiusto che lo Stato, mentre il Governo non trova soluzioni idonee per aiutare concretamente gli italiani in difficoltà, faccia cassa pure sulla vendita di mascherine, guanti, gel disinfettante e altri dispositivi di protezione individuale”.

Lo hanno dichiarato oggi i consiglieri regionali Paolo Ardenti e Alessandro Puggioni (Lega). “Si tratta - hanno spiegato i leghisti - di prodotti ora necessari, indispensabili e paragonabili ai ‘salvavita’, che non si capisce perché siano ancora tassati al 22% come se fossero beni di lusso. Pertanto, Regione Liguria deve essere capofila, tra le regioni italiane, nel chiedere al Governo la totale esenzione dall’Iva o, al massimo, che applichi per i dispositivi di protezione individuale (Dpi) l’aliquota agevolata al 4 per cento almeno fino al termine dell’emergenza coronavirus”.

“In tal senso – terminano - abbiamo depositato un ordine del giorno, che auspichiamo venga approvato all’unanimità dall’Assemblea legislativa della Liguria”.