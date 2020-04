Coronavirus: slittano ufficialmente le elezioni regionali, obiettivo al mese di ottobre per le nuove consultazioni

La decisione sul rinvio era ormai data per scontata da tempo, ma da questa mattina se ne ha l'ufficialità: le prossime elezioni regionali in Liguria non si terranno in primavera, ma slitteranno al prossimo autunno.





Il provvedimento, stando a quanto filtrato dalla bozza di quello che sarà il prossimo Decreto Legge con oggetto "Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020", prevede lo svolgersi delle prossime consultazioni regionali in una finestra temporale prossima all'autunno, da metà settembre a inizio dicembre.





Ottobre è quindi il mese più accreditato per permettere ai liguri ed ai cittadini di altre sei Regioni di potersi recare alle urne. Bocciata quindi l'ipotesi di una finestra elettorale estiva nel mese di luglio.