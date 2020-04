Sanremo: l'emergenza Coronavirus porta la musica della Sinfonica sul web, ogni lunedì concerti dal vivo

L'Orchestra Sinfonica di Sanremo farà un omaggio ‘on line’ al suo affezionato pubblico in questo periodo di isolamento forzato, attraverso una serie di appuntamenti settimanali che vedranno protagonisti diversi musicisti e solisti.

E’ infatti prevista l'esecuzione di una parte di brani che rientrano nel repertorio della Sinfonica. Ogni lunedì, sulla pagina Facebook dell’orchestra matuziana sarà pubblicato un nuovo contributo.

Un modo per far sentire la vicinanza della Fondazione a tutto il suo gentile pubblico e per donare un momento di buona musica, con l'auspicio si possa tornare al più presto con il vero e proprio calendario dei concerti.