Sibilla - scuola e ufficio riapre i suoi punti vendita a Imperia Oneglia e Sanremo dopo settimane interminabili di lockdown

Le cartolerie Sibilla - scuola e ufficio riaprono le porte ai clienti dopo un’attenta ed accurata disinfezione sanitaria degli spazi e l’attuazione delle disposizioni igienico sanitarie come da ultimo decreto legge in materia di contenimento del contagio del coronavirus.

I clienti potranno tornare finalmente ad acquistare la vasta gamma di prodotti e articoli di cartoleria tradizionale per la scrittura, pittura e disegno creativo oltre all’ampia varietà di articoli per ufficio e da regalo direttamente in negozio. Come da decreto dovranno rispettare per accedere l’obbligo della mascherina, della distanza interpersonale di almeno un metro e dell’accesso regolamentato.

Ma la vera iniziativa promossa dal team di Sibilla – scuola e ufficio con il fine di preservare la salute di tutti, dai lavoratori ai clienti permetterà a quest’ultimi di contattare il negozio e fare l’ordine tramite Whatsapp al seguente numero 338.9502345 oppure tramite e- mail al seguente indirizzo info@tuttoufficio.com. I clienti potranno sia ritirare dopo due ore l’ordine in negozio in corsia preferenziale, senza fare code, sia ricevere l’ordine comodamente a casa propria con la spesa minima di euro 29,00. La consegna è gratuita!!! #turestaacasa

Come sempre Sibilla – scuola e ufficio c’è ed è al fianco del proprio cliente agevolandolo in questo periodo difficile. Troverete la loro inestimabile cortesia, professionalità e correttezza ma soprattutto la solita convenienza.

https://www.sibillaviaxx.com/cartoleria-sibilla-scuola-e-ufficio

Sibilla – Scuola e Ufficio via De Sonnaz, 40/D Imperia tel 0183-272638 orari: 9,00-13,00 e 15,30-19,30

Sibilla – Scuola e Ufficio via Gioberti, 26 Sanremo tel 0184-638616 orari: 9,00-13,00 e 15,30-19,30