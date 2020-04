Coronavirus: Confartigianato sottolinea l'importanza delle tintolavanderie nel momento di emergenza sanitaria

La Confartigianato ha avviato una campagna per sottolineare l’importanza, in questo momento di emergenza sanitaria, delle imprese di tintolavanderia considerate strategiche nella lotta alla diffusione del Covid-19. Non a caso nel susseguirsi dei Decreti Governo, queste attività sono sempre rimaste tra quelle autorizzate ad operare. La manutenzione e pulizia dei capi di abbigliamento è un servizio essenziale, specie in periodo di pandemia, sia nel caso in cui un cittadino non abbia una lavatrice in casa sia che debba manutenere capi che possono essere lavati solo a secco.

Le pulitintolavanderie artigiane tradizionali, nei loro processi di lavaggio si avvicinano molto alla sanificazione dei capi che vengono loro affidati. Lo si può affermare con certezza grazie a test microbiologici che hanno dimostrato come tutti i principali metodi di lavaggio professionale abbiano un’elevata efficacia di abbattimento per i più diffusi ceppi microbici.

“L’evoluzione della nostra società porta ad una crescente domanda e ad esigenze a cui dobbiamo rispondere come operatori professionali – dicono dalla Confartigianato - Nelle nostre lavanderie professionali vengono, infatti, utilizzati detergenti e macchinari che hanno caratteristiche decisamente superiori a quelle normali di casa, a cui si sommano la professionalità e l’esperienza delle imprese. Le lavanderie sono luoghi di pulizia e non di contaminazione”.

Nelle attività di tintolavanderia vengono rispettate le indicazioni ministeriali finalizzate a contenere al massimo il rischio legato al Coronavirus:

• uso di guanti e mascherina

• distanziamento sociale di almeno 1 metro dal cliente al banco

• sanificazione quotidiana degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi

• accesso scaglionato dei clienti uno alla volta

• messa a disposizione di prodotti per igienizzare le mani a disposizione dei clienti