Scontro tra due auto, questa mattina poco prima delle 6 sulla statale Aurelia, tra Imperia e San Lorenzo al Mare. L’impatto è avvenuto per cause ancora in via d’accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Entrambi gli automobilisti coinvolti hanno riportato lievi ferite e, sul posto, è intervenuto il personale medico del 118 e due ambulanze, che hanno trasportato in feriti in ospedale ad Imperia, in codice giallo di media gravità.