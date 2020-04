Intervento dei Vigili del Fuoco, questa mattina in strada Borgo Tinasso, al civico 91, a Sanremo. Al civico 91 è andata a fuoco una cantina per cause ancora in via d’Accertamento.

Le fiamme sono state spente dai pompieri del distaccamento matuziano che hanno poi bonificato l’area. Si sono registrati gravi danni alla cantina ma, fortunatamente, nessun ferito.