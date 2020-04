Sanremo: una nostra lettrice "Alla Rsa 'Anni Azzurri' nessun caso di 'Covid-19' per la chiusura delle visite"

Una nostra lettrice, Elisa Crespi, ci ha scritto per segnalare la sua esperienza in relazione a suo padre, ospite della residenza ‘Anni Azzurri Franchiolo’ di via Lamarmora a Sanremo.

“In questo momento di emergenza Covid-19 – ci scrive - in cui la realtà delle case di riposo evidenzia grosse problematiche di gestione, dove scelte meno drastiche e più ‘popolari’ hanno purtroppo portato a conseguenze di contagio pesanti con numerosissimi decessi, non posso fare a meno di rendere pubblica la mia gratitudine verso il personale tutto della ‘Franchiolo’, nella persona del direttore Stefano Faraldi e della coordinatrice infermieristica, signora Stefania. Quando sono state chiuse le visite in struttura (mentre in alcune altre si poteva ancora), io ero tra quelle che ‘non capivano fino in fondo il perché’ e, nonostante rispettassi le disposizioni, non mi vergogno a dire che mi sembrava tutto un pò esagerato”.

“Ora capisco – prosegue ­- che papà e tutti gli altri ospiti sono stati ‘protetti’ dal coraggio di decisioni pesanti, ma che hanno salvaguardato quelle persone che sono, e saranno sempre, il nostro ‘punto fermo’, i nostri cari. Ho imparato che al cuore và unita la testa, in questi momenti non basta il voler loro bene, bisogna saper agire anche con competenza e professionalità...e loro, gli operatori della ‘Franchiolo’, ne hanno dimostrata davvero tanta. Mai una telefonata al centralino senza risposta, trasparenza assoluta su ogni problematica e informazioni precise e puntuali... videochiamate con il tablet e massima collaborazione, nonostante la mole di lavoro, per esempio nel risolvere piccoli (ma per noi ‘grandi’) problemi con il cellulare di papà. A tutti voi, grazie… grazie... grazie!”