Molini di Triora: è il compleanno della moglie, accende il forno e consegna le pizze a tutta la frazione di Glori (Foto)

Il compleanno della moglie di un residente e la festa, ai tempi del Coronavirus, si trasforma in una sorta di pizzeria con il trasporto a domicilio. Più facile realizzarlo che pensarlo se abiti a Glori, frazione di Molini di Triora che conta 30 residenti e che comunque ha visto il rispetto delle disposizioni del Ministero.

L’idea è venuta a Matteo Filippone che, oltre a vivere con la moglie Elisa ed i figli Miro e Fiume nella splendida località della Valle Argentina è anche presidente dell’associazione ‘Glori the place to be’. La settimana scorsa, per festeggiare il compleanno della moglie e far divertire un po’ i figli, ha deciso di accendere il forno a legna, impastare e cuocere delle succulente pizze.

Ma perché cuocerne soltanto quattro, quando con poco di più si può festeggiare con tutta la frazione? Dal pensarlo a realizzarlo ci è voluto davvero poco: “Abbiamo pensato che tutti, anziani e non potessero aver voglia di un piccolo momento di piacere – ha detto Matteo - di una coccola in questo periodo difficile. Così abbiamo consegnato una pizza alla volta (in modo da mantenere le norme di sicurezza sul contagio) e portato una manciata di sorrisi nelle case del borgo”.

Ogni famiglia ha mangiato la pizza a casa propria ma, in una unione che solo nei piccoli borghi dell’entroterra si può vivere, ha festeggiato il compleanno di Elisa, gustando la pizza cotta nel forno a legna: “Un modo per illuminare un po’ queste settimane buie di quarantena. Un grazie di cuore da Matteo, Elisa, Miro e Fiume” ha terminato Matteo Filippone.