Fine di un amore - Niki Lauda lascia la Ferrari (luglio 1977)

Niki Lauda è morto a 70 anni e a noi piace ricordarlo sulla Ferrari come grandissimo pilota e personaggio di una Formula 1. Uno dei divorzi più clamorosi della storia della Formula 1 è stato proprio quello fra Lauda e la scuderia del Cavallino, maturato durante la stagione 1977, quella del secondo titolo Mondiale dopo quello del 1975 e l’eroico secondo posto (causa Nurburgring) dietro James Hunt del 1976.

Perché Lauda e la Ferrari divorziarono? Torniamo all’inizio di luglio del 1977, quando dopo il Gran Premio di Francia, a Digione, Lauda con un quinto posto torna primo in classifica, davanti ad Andretti e Sheckter. Il malumore dell’austriaco è già evidente, perché la Ferrari fa provare per primo a Carlos Reutemann le soluzioni tecniche per il futuro e perché Enzo Ferrari stesso gli sembra freddo. Un’umiliazione, per uno come Lauda che passa per essere il miglior collaudatore del circuito. Vediamo e sentiamo da vicino le sue prime dichiarazioni alla stampa, fatte il giorno dopo aver deciso all'insaputa di tutti di abbandonare la scuderia Ferrari. Al suo posto Gilles Villeneuve, "l’aviatore". Voli, miracoli, carambole ma anche 6 vittorie con la Ferrari, magnifiche come perle rare. Era un mito vivente, è una leggenda che resiste. Ingaggiato da Enzo Ferrari dopo il divorzio da Niki Lauda, alla fine del 1977.

Una scelta con dentro orgoglio e puntiglio: Gilles era un signor nessuno; Lauda era il numero uno. Campione del mondo in quell’anno, campione del mondo nel 1975, l’icona più riconoscibile di una F.1 ormai telegenica, davvero popolare. Il viso segnato dal fuoco e una personalità troppo simile a quella del Commendatore.