Taggia: due giorni in più per distribuzione mascherine, la soddisfazione del gruppo consiliare 'Il Passo Giusto’

“Apprendiamo dalla pagina Facebook del sindaco che sono stati aggiunti due giorni per la distribuzione delle mascherine. Seppur non lo riteniamo il metodo migliore per scongiurare il rischio di contagio, prendiamo atto che il nostro appello a creare meno occasioni possibili di assembramento non è caduto nel vuoto”. Ad affermarlo è il gruppo consigliare di Taggia il ‘Passo Giusto’.

“Rimaniamo sempre disponibili alla massima collaborazione in un momento come questo che deve vedere tutti remare nella stessa direzione”.