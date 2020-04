Per l’emergenza sanitaria, tre donazioni dell’Associazione Culturale BordiEventi all’interno della campagna #AiutiamoChiCiAiuta l’Associazione

All’interno della campagna #AiutiamoChiCiAiuta l’Associazione Culturale BordiEventi ha consegnato in questi giorni tre assegni, rispettivamente alla Croce Rossa di Bordighera, alla Protezione Civile di Bordighera ed a Ponente Emergenza. Il totale donato è stato di 1300 euro, raccolti in pochissimi giorni, che si vanno ad aggiungere ai 1240 euro donati a marzo alla Protezione Civile.



“Tutto ciò – si spiega nel comunicato - è quanto la generosità della popolazione ha permesso di raccogliere per offrire un piccolo sostegno materiale a chi in questi tempi di difficoltà e sofferenza non si ferma mai ed è sempre disponibile ad aiutare. Infatti, con l’inizio dell’emergenza è stata lanciata la campagna #AiutiamoChiCiAiuta, la quale ha visto una raccolta fondi che ha riscosso il coinvolgimento di moltissimi fra cittadini, abitanti dei comuni limitrofi ed importanti enti che operano sul territorio.



Sempre all’interno della campagna, è stata organizzata anche una pesca di beneficienza che - oltre ad aver premiato i più fortunati - ha permesso di raccogliere altri fondi attraverso i quali i commercianti del Mercato Coperto di Bordighera hanno potuto confezionare per le famiglie in difficoltà degli ottimi pacchi-spesa, al prezzo di costo, e dunque partecipando loro stessi all’iniziativa e permettendo al contempo di aumentare il numero dei doni.



Per questo il Presidente Axel Vignotto tiene a ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per raggiungere questo obiettivo: in prima linea naturalmente il buon cuore di tutte le persone che hanno voluto donare per questa causa, ma senza dimenticare l’importanza del ruolo attivo assunto dal Vicepresidente dell’Associazione Gianluca Gazzano, sempre pronto ad attivarsi per qualunque cosa a favore della città, e dall’Avv. Marzia Baldassarre, per il suo costante e fiducioso sostegno”.



Di seguito, il messaggio dell’Associazione su Facebook (https://www.facebook.com/BordiEventi/posts/861627237652915)



“Non ringrazieremo mai abbastanza coloro – spiega Axel Vignotto - che in questo periodo di emergenza si stanno mettendo in gioco ancor più di quanto facciano quotidianamente. Il cuore e la passione che queste persone pongono nel loro intervento ci fanno sentire ogni giorno sempre più al sicuro. Con oggi, la Vostra generosità ci ha permesso di portar loro un aiuto concreto, per supportarli nelle loro azioni, all'interno della campagna #AiutiamoChiCiAiuta.



In totale, 1300 euro sono stati donati alla Croce Rossa di Bordighera, alla Protezione Civile, e a Ponente Emergenza. A questi, si aggiungono i pacchi-spesa che stiamo offrendo a chi versa in una situazione di difficoltà al Mercato Coperto. Terrei ad aggiungere due ringraziamenti speciali in conclusione di questo post: il primo, al VicePresidente Gianluca Gazzano, sempre disponibile in tutte le occasioni, e il cui contributo è fondamentale in questa come in tutte le altre iniziative. Il secondo, a Marzia Baldassarre, sempre in prima linea ogni qual volta si parli di aiutare il prossimo in difficoltà, e senza il cui supporto e aiuto tanto questa campagna così come molte altre non avrebbero certamente avuto il medesimo successo. Grazie ancora a tutti voi, per il vostro prezioso e insostituibile lavoro!”.