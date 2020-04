Coronavirus: nessun caso positivo al covid 19 anche oggi nel Principato di Monaco

Nessun nuovo caso positivo al Covid-19 è stato rilevato oggi a Monaco. Il bilancio del Principato rimane quindi a 94 persone colpite dal coronavirus con nessuna guarigione rispetto a ieri. Sono 7 le persone attualmente ricoverate e 3 di loro sono in terapia intensiva.

L’ufficio stampa del Principato sottolinea che non tutte le persone sottoposte a test e ricoverate sono residenti e solo i pazienti altamente sintomatici sono ricoverati in ospedale. Alle persone con pochi sintomi il consiglia è quello di stare a casa poiché verranno ugualmente seguite nel decorso della malattia. Ad oggi, 86 pazienti sono curati dal Centro di monitoraggio domestico. Lo scopo di questo tipo di organizzazione è quello di non sovraccaricare le strutture ospedaliere e di fornire al contempo un’assistenza domiciliare qualificata.