Coronavirus, in Liguria più tamponi, sale il numero di contagi: 98 nelle ultime 24 ore

Tornano a salire i contagi da coronavirus in Liguria nelle ultime 24 ore. Sono 98 infatti i nuovi positivi, ieri erano 11, mentre i decessi sono 31, ieri erano 29. I tamponi effettuati da ieri sono 2229, i casi totali in regione sono 4713.



DECEDUTI - Dall'inizio dell'emergenza in Liguria sono morte 926 persone positive al Covid-19, 31 in più rispetto a ieri. Nella ASL 1 oggi sono decedute 2 persone, raggiungendo un totale di 145 morti, dall'inizio dell'emergenza.



POSITIVI - In provincia di Imperia abbiamo 885 casi positivi, al secondo posto su scala regionale. Il numero maggiore è su Genova, 2679 casi. Seguono Savona e La Spezia, rispettivamente con 708 (più 98 rispetto a ieri) e 437 casi.



OSPEDALIZZATI - il totale è di 986 persone ospedalizzate in tutta la Liguria, 101 il numero dei ricoverati in terapia intensiva (quattro in meno a ieri). Nella ASL 1 imperiese ci sono 162 persone ospedalizzate, 15 in terapia intensiva, con un incremento di 3 pazienti nelle ultime 24 ore.

ISOLAMENTO DOMICILIARE - Aumenta il numero delle persone in isolamento domiciliare, 98 in più rispetto a ieri, arrivando a quota 2504 persone.



GUARITI - Continua a crescere anche il numero dei guariti: sia per i pazienti clinicamente guariti che arrivano ad essere in totale 1223, 20 in più di ieri; sia per i pazienti che hanno avuto due test consecutivi negativi al Covid-19, sono 889 persone, 98 in più di ieri.



SORVEGLIANZA ATTIVA- Sono 2498 i soggetti in sorveglianza attiva, 150 in meno rispetto a ieri. In numero maggiore si trovano nella Asl2 (831). Nell’Asl1 imperiese sono 353.