Coronavirus e 'Fase 2': Andrea Suppa, un sanremese in Cina racconta del ritorno alla normalità (video)

“Fase 2” un tema che tiene banco in questi giorni in Italia, parlando dell’emergenza Coronavirus. Si tratta del momento in cui si inizieranno ad allentare le misure del lockdown, con la ripartenza delle attività e la possibilità di uscire di casa. Ne abbiamo parlato con Andrea Suppa, un giovane ingegnere di Sanremo che vive a Shanghai in Cina.









L’abbiamo raggiunto via Skype per farci raccontare come ha vissuto le fasi iniziali del diffondersi della pandemia e per descriverci quella che è stata l’evoluzione cinese nella lotta al Covid-19, per capire come la prima nazione ad essersi confrontata con il virus, oggi sia tornata ad una vita pressoché normale.- ricorda -conclude Andrea Suppa.