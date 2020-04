Amadeus, "Rifare Sanremo? Il prossimo sarà il primo Festival dopo il coronavirus"

"La prima volta che te lo propongono non puoi dire di no a Sanremo. La seconda dici 'ci penso', ma il prossimo sarà il primo Festival dopo il coronavirus...". Lo ha detto Amadeus questo pomeriggio in collegamento con la trasmissione Domenica In.



Il conduttore, quest'anno ha presentato per la prima volta, con successo il Festival di Sanremo. Da tempo prima dell'emergenza coronavirus si è parlato dell'ipotesi di un bis.