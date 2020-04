Corso per ristoratori, il segreto per un'attività di successo

Credi che un corso per ristoratori sia roba da novellini? Niente di più sbagliato. Un professionista che prende seriamente il proprio lavoro vede nella formazione un'opportunità per crescere.



Il settore ha subito un'evoluzione molto rapida negli ultimi due decenni, tanto da rendere la concorrenza veramente aggressiva. Andare al ristorante non è più un vezzo riservato ai momenti liberi e alla convivialità, ma una necessità che accomuna un numero crescente di persone.



Se un effetto del genere si traduce in un aumento delle possibilità di scelta per il consumatore, per il titolare del locale può diventare un problema, soprattutto in termini di contabilità.



Purtroppo non sono pochi i casi in cui, presi dall'angoscia di far tornare i conti, i responsabili arrivano alla conclusione di dover nascondere al fisco parte dei fatturati. Tutto ciò porta a gestire male le finanze e, di conseguenza, ulteriori disordini.



Coloro che chiudono la propria attività per questo motivo sono sempre di più. Se anche tu fai parte di questo gruppo, prenditi qualche minuto per proseguire nella lettura: scoprirai le ragioni per cui non devi mollare le redini.



I motivi per scegliere un corso per ristoratori



Occorre partire da un presupposto di fondo tanto ovvio quanto trascurato: mangiare è una necessità primaria. Soprattutto in presenza di budget limitati, il cibo ha la priorità su tutto, anche a discapito di altro.



Basti pensare ai dipendenti delle aziende, per i quali la mensa è diventata un miraggio. Per questioni economiche e organizzative, infatti, la maggior parte delle imprese preferisce offrire loro dei rimborsi in busta paga o dei buoni pasto.



Il lavoratore costretto a trattenersi in ufficio nelle ore pomeridiane non tornerà a casa, a meno che non abiti vicino. Dal momento che la frenesia di questi tempi non permette di prepararsi il pranzo in anticipo, l'alternativa immediata è il ristorante o, al limite, il bar.



Un'immediata conseguenza è la riduzione dei budget per fare la spesa, che limiterà gli acquisti ai quantitativi riservati ai pasti serali, alla colazione e ai giorni di riposo.



Per questo, nonostante la crisi, aprire un ristorante e saperlo gestire è una grande opportunità per incrementare i fatturati.



Qual è il vero problema alla radice?



L'errore di fondo che commettono in molti è pretendere di aprire un'attività in un mercato nuovo e farla funzionare secondo i vecchi schemi. Il settore della ristorazione, infatti, è cambiato sotto molti aspetti:



• necessità dei clienti;

• competitor stranieri (basti pensare all'etnico);

• normative fiscali;

• organizzazione delle cucine;

• requisiti igienico-sanitari;

• stile e arredi.



Si tratta, quindi, di un mondo in continuo divenire, con prove che si presentano giorno per giorno. È inutile investire tempo, denaro ed energie se la gestione del locale non soddisfa le attuali esigenze.



Quello che ci vuole è un modo di approcciare al settore che tenga conto delle variabili appena esposte. Non ha senso focalizzarsi su un solo aspetto o prodotto: sono indispensabili un metodo e degli strumenti idonei per raggiungere i risultati tanto attesi.



Se applicato nella maniera giusta, porterà fin da subito un incremento del capitale investito inizialmente. Ma solo se parte da un'analisi di tutte le variabili in gioco: solo così si potrà definire il problema.



Per fare questo hai bisogno di un corso per ristoratori organizzato da esperti che abbiano maturato un'esperienza pluriennale sul campo. Ad oggi è possibile partecipare a lezioni virtuali e non solo ai seminari in aula. Un'opportunità vantaggiosa per chi, volendo saperne di più, abbia a disposizione un computer ed una connessione di rete.