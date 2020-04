“Libri e attività per bambini” con Noemi D'Amore: laboratori sulla routine

Cari genitori,

oggi parliamo di un aspetto molto importante per uno sviluppo sano ed armonioso dei bambini: la routine.

Per noi adulti è facile sapere quando andremo a pranzo o quando inizierà un film: ci basta guardare l’ora! Ma per un bambino, la misura del tempo è qualcosa di ancora molto astratto. Per questo motivo, sarà utile seguire uno schema, che permetta al bambino di comprendere cosa sta per accadere.

Per facilitare questo processo, possiamo avvalerci di un orologio della attività, ed è proprio quello che vi propongo oggi!

L’orologio delle attività

MATERIALE

In questo articolo troverete il modello dell’orologio da stampare in formato A4, ma se avete un cartoncino piu grande, potete disegnarlo aiutandovi con una scodella o un piatto. Oppure, potete usare un piatto di plastica, dove andrete ad incollare i numeri dell’orologio scritti su foglietti di carta.

Fogli bianchi

Colla, forbici e scotch

Colori

1 fermacampione oppure uno stuzzicadenti

PROCEDIMENTO

Ritagliare l’orologio e incollarlo sul cartoncino, quindi ritagliare ancora per eliminare il cartone in eccesso; fare la stessa cosa con la freccia.

Scrivere le ore da 1 a 24 sull’orologio se avete optato per un cartoncino più grande o un piatto di plastica; si può anche dividere a metà il quadrante, disegnando da una parte il giorno e dall’altra la notte.

A questo punto, ritagliare dei quadratini dove si andranno ad inserire le varie attività che coinvolgono la vostra famiglia: se già disegna, sarà il bambino a rappresentare a modo suo le varie situazioni, altrimenti lo potrete aiutare voi (anche con delle immagini pre-stampate).

Assemblare le varie parti dell’orologio:

La freccia andrà nel centro, fissata col fermacampione o con lo stuzzicadenti (privato delle punte)

Ogni quadratino/attività sarà da attaccare con un po’ di scotch, in corrispondenza del giusto orario

L’orologio è pronto!

N.B. Si possono inserire attività extra, diverse tra un giorno e l’altro, basterà applicare un sacchettino dietro l’orologio per conservare i quadratini da attaccare, con dello scotch, all’occorrenza.

ASPETTO PEDAGOGICO

Come anticipato, la routine è un modo efficace per affrontare al meglio le giornate con i bambini.

Grazie alla ripetizione delle medesime azioni, il bambino saprà cosa aspettarsi dopo una certa azione in un certo momento della giornata. Ad esempio, avrà interiorizzato il fatto che, dopo mangiato, bisogna lavarsi i denti: questo lo aiuterà ad affrontare il compito in modo più sereno. Infatti, sapendo in anticipo cosa sta per fare, non si sentirà “colto di sorpresa” e quindi disorientato, bensì avrà la sicurezza interiore di chi sa cosa lo attende.

La routine, inoltre, è un’ottima alleata per un regolare ciclo del sonno, specialmente nei bambini molto piccoli: ripetere i medesimi gesti prima di fare la nanna, come leggere una favola o fare un massaggio con l’olio di mandorle, aiuta il bambino a rilassarsi, con la fiducia e la consapevolezza che le attività ludiche sono finite ed è giunto il momento di fare la nanna.

Un caro saluto da Tata Noemi