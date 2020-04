Bordighera: i commercianti 'accendono' di tricolore il Mercato Coperto "Rafforziamo il sentimento di unità" (Foto)

Anche i commercianti del mercato coperto di Bordighera hanno illuminato con il tricolore la facciata del mercato stesso. Come fatto anche in altre situazioni come l’Ospedale di Sanremo ed il Comune di Ventimiglia, anche i commercianti bordigotti hanno voluto esprimere l’animo patriottico, ricordando chi sta lavorando alacremente per superare questo difficile momento.

“E’ necessario rafforzare il sentimento di unità di tutti i cittadini attorno ai valori costituzionali – sottolineano i commercianti – in questo periodo di difficoltà, incertezza e sofferenza che stiamo attraversando nel pieno dell’emergenza Covid-19”.

Un simbolo, quello del tricolore, ma che deve unire ancora di più i bordigotti e tutti gli italiani, pensando già al prossimo futuro per una ripartenza che si potrà ottenere solo eliminando le divisioni. Il tricolore sulla facciata del mercato verrà acceso ogni sera.