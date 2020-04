Alla scoperta della natura, Marco Damele: "Esiste in natura una salvia che ha l'aroma ed il gusto dell'ananas"

Marco Damele questa volta ci porta alla conoscenza di una salvia molto particolare e curiosa. La Salvia elegans, comunemente chiamata salvia ananas è un arbusto perenne appartenente alla famiglia delle Lamiaceae originario del Messico e del Guatemala. Una delle caratteristiche principali della Salvia elegans è la produzione di fiori rossi tubolari e foglie carnose e ricoperte da peli dal caratteristico odore e aroma simile ad un ananas maturo che riescono ad attrarre in estate/autunno farfalle ed api. Un arbusto adatto per l'orto, per il terrazzo di casa e per il giardino come ornamentale che può raggiungere anche 1 metro di altezza, resiste bene al nostro clima adattandosi ad ogni tipo di terreno. Viene utilizzata anche in campo erboristico grazie alla presenza nelle foglie di un olio essenziale costituito principalmente da acido caffeico e suoi derivati, come acido rosmarinico, acido salvianolico e flavoni.

Le foglie e i fiori di Salvia elegans sono commestibili e gustosi e in questi ultimi anni ampiamente utilizzata nella ristorazione per la preparazione di salse o frittate. La pianta è usata anche nella medicina tradizionale messicana, in particolare per il trattamento dell'ansia e per abbassare la pressione arteriosa.

Marco Damele, scrittore, imprenditore floricolo e tecnico biologico di Camporosso in provincia di Imperia, è protagonista da oltre vent’anni nel mondo della floricoltura del ponente ligure. Dai premi nazionali e internazionali ricevuti per la sua coltivazione di verde ornamentale, dopo un arricchimento professionale alla guida dei giovani agricoltori e grazie agli insegnamenti di Libereso Guglielmi, ha orientato l’attività dell’azienda sulla ricerca e coltivazione delle antiche varietà orticole, di cui per via della moda, dei gusti e della richiesta di mercato si erano letteralmente perse le tracce. In particolare ha studiato e reintrodotto la cipolla egiziana ligure (Allium cepa viviparum), diventata in poco tempo preziosa ed autentica testimone della biodiversità del Ponente ligure.Marco oggi è un contadino moderno, un custode della biodiversità, titolare di un’azienda all’avanguardia orientata al futuro che alterna alla coltivazione, anche una ricca attività di incontri e conferenze in giro per l’Italia. Per Edizioni Zem ha scritto nel 2017 e 2019 insieme alla giornalista Irina Reydes i libri "La cipolla Egiziana " e “Una storia di agrobiodiversità del Ponente Ligure”, nel 2018 la sua prima raccolta di ricette vegetariane intitolata “Cucinare la Cipolla Egiziana” e fresco di stampa il suo ultimo libro " Breviario di Agricoltura, biodiversità e tradizioni contadine".