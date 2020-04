Epidemie e carestie nel Medioevo nella Liguria di Ponente. Il fattore emotivo tra le ragioni del disastro anche economico. Il caso di Dolceacqua

"Durante questi giorni drammatici della pandemia, sono apparsi evidenti i rischi connessi ai meccanismi che ci portano dalla negazione del pericolo alla sua sottovalutazione, fino allo scatenarsi del panico. Le scienze cognitive sono certo progredite al punto da evitarci illusioni e disillusioni, ma non è stato evitato nuovamente il copione dei Promessi Sposi: prima il rifiuto della peste, poi il sottovalutarlo e, infine, il contagio del panico. La conoscenza del corpo e la scienza medica ci aiuterà a trovare dei vaccini. Solo, però, soprattutto, la miglior conoscenza della mente potrà ridurre la di terrificante paura legata al verificarsi di eventi così drammatici. E di conseguenza il prolungarsi di un notevole disagio economico.



L'ancor scarsa scienza del corpo e dei meccanismi della mente agì in maniera disastrosa anche in Liguria, in occasione, soprattutto, delle ondate di peste bubbonica del 1300 e del 1500. Nel Ponente ligure si manifestarono questi sentimenti in maniera esponenziale, con danni superiori a quelli preventivati. Le stesse processioni, pur nel lodevole scopo di scongiurare la fine del flagello, finirono per allargare il contagio, a causa dell'assembramento disordinato. Fonti del tempo, come G.Rossi, nella sua Storia di Ventimiglia, ci descrivono con lucida ricchezza di particolari la tragica sequenza di avvenimenti che comportarono lo sfuggire di mano dell'opera di contenimento dell'epidemia. E gli effetti, ad esempio, della peste del 1348 si fecero sentire ancora dieci anni dopo, tanto il territorio intemelio era rimasto devastato, soprattutto sul piano agricolo. Tanto erano inaridite le coltivazioni e depressi gli scambi lungo la linea del Nervia fino al mare, che l'indigenza si era estesa in tutto il contado di Dolceacqua, Bordighera e Sanremo. Si arrestò la transumanza e molti animali morirono o tornarono allo stato selvaggio.



Esiti rovinosi si ebbero a Dolceacqua, desertificata e impoverita al punto tale che nel 1358 sorse una controversia fiscale tra il Vescovo intemelio Ruffino, i chierici della cattedrale e la comunità di Dolceacqua, che chiedeva di soprassedere al pagamento della quartina al clero e al Vescovo (che ne reclamava il rispetto da dieci anni) sul frumento, essendo impossibilitata a produrne in quantità sufficiente in tempo di carestia. D'altra parte, nella Storia del Marchesato di Dolceacqua, si legge che il notaio e cancelliere Raffaele Casanova scrive che 'si giudica carestia ogni volta che una misura di grano costa in detta terra di Dolceacqua più di due fiorini d'oro e più di tal prezzo'. Il Doria, Signore della città, era perciò tenuto a consentire la libertà di commercio, con la sola eccezione del tempo di carestia. Il Signore di Dolceacqua poteva dunque vietare, in occasione di emergenza assoluta, la vendita di beni per il consumo e l'autoconsumo (in particolare il vino), conservandoli nei magazzini del castello, per restituirli ai proprietari al termine dell'emergenza.



Pierluigi Casalino".