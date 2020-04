Imperia: troppe aule e pochi alunni. Era il 1979, potreste riconoscervi fra i bambini del video

Nel 1979 scoppiò quasi un caso nazionale della nostra provincia: Imperia infatti aveva più alunni che aule disponibili. A tempo la troupe di TVS cercò di approfondire il problema. Nel video di Roberto Pecchinino sono documentate le nterviste di Franco Bianchi e Silvana Zanovello giornalisti del Secolo XIX ad Anselmi del Partito Repubblicano e all'Assessore Barla.

Alla fine degli anni '70 le riprese ai bambini non erano vietate e, come si vede dal video, si poteva anche fumare in classe. Quante cose sono cambiate: chissà se qualche cittadino di Imperia riconoscerà sè stesso da bambino?