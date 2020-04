Nuovo giorno senza nuovi contagi a Monaco: sono 94 in totale con 22 guariti

Nuova giornata consecutiva senza nuovi casi positivi di Coronavirus nel Principato di Monaco, a conferma che anche a Montecarlo come nella nostra regione, la situazione stia migliorando.

Il bilancio quindi rimane fissato a 94 persone colpite dal Covid-19 mentre altre tre rispetto a ieri, vengono dichiarate guarite per un numero totale di pazienti guariti oggi arrivato a 22. Sette sono ricoverate in ospedale e tre di loro in terapia intensiva. Ad oggi 85 pazienti sono curati a casa nella loro sorveglianza attiva.