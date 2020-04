Emergenza sanitaria: il Pd di Sanremo aderisce e sostiene la sottoscrizione attivata dalla Crocerossa

Il Pd di Sanremo aderisce e invita ad aderire alla sottoscrizione attivata dalla Crocerossa per poter aumentare il numero dei tamponi a Sanremo.



“Purtroppo, come ben sottolineato dalla Crocerossa, è importante e utile aumentare il numero dei tamponi nella nostra città e regione - si spiega nella nota -, che oggi è più basso rispetto ad altre regioni, per consentire un maggiore confinamento del virus e costruire quindi le condizioni per un progressivo ritorno ad una socializzazione normale. Invitiamo quindi tutti i cittadini, i nostri simpatizzanti ed iscritti a sostenere questa iniziativa facendo una donazione:

CRI Sanremo

Iban it41k0307501603cc1510663050

Sponsor finanziario: Banca Generali

Si ricorda che in caso di donazione si potrà poi usufruire del 30 per cento di detraibilità”.