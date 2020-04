Emergenza sanitaria: due commoventi storie di donazioni per agevolare gli operatori della Croce Bianca di Imperia

La Croce Bianca di Imperia racconta due storie di solidarietà che vuol condividere con i lettori.



"Quando Giacomino Rolla si è presentato in sede con l’assegno e ci ha detto come il BMW Motorrad Club (di cui lui è referente per la provincia di Imperia) avesse raccolto una donazione a nostro favore abbiamo pensato che questa storia valesse la pena di essere raccontata.

‘Tutto è nato - dice Giacomino - durante un ‘aperitivo online’ tra i soci del club i quali, nonostante la sospensione delle attività e degli eventi, cercano comunque di tenersi in contatto. Ebbene durante uno di questi aperitivi tra i soci si è diffusa l’idea di dover far qualcosa e la proposta più giusta è arrivata da uno dei nostri soci più attivi: il Maresciallo Daniele Bertolino comandante della stazione dei Carabinieri di Dolcedo. I soldi che avremmo speso per le nostre attività di incontri ed eventi andavano fatti confluire in una donazione per qualcuno che a casa in questo momento non può stare e che è invece impegnato in prima linea’.



‘È un piccolo gesto per ognuno di noi ma insieme tra i soci del BMW Motorrad Provincia Granda abbiamo raccolto una bella cifra che questa mattina abbiamo consegnato alla Croce Bianca di Imperia - racconta ancora Giacomino Rolla -. La speranza è che altri motoclub attualmente fermi con le loro due ruote ed i loro eventi come il nostro si possano attivare in questo modo con altre associazioni operanti nelle loro realtà’.

Grazie a Giacomino Rolla, al Maresciallo Daniele Bertolino e a tutto il BMW Motorrad Club Provincia Granda sezione di Imperia.

Un’altra storia che vorremmo raccontare è quella di una dipendente dell’azienda Abaco. Ci ha contattato consapevole delle nostre difficoltà e ci ha donato chiedendo di rimanere anonima la cifra che aveva messo da parte per un viaggio che non potrà più effettuare a breve”.

Nella foto il momento della donazione effettuata dal BMW Motorrad Club Provincia Granda.