Emergenza Coronavirus - Parla la presentatrice ligure Ilaria Salerno : ecco la mia vita in quarantena

In merito all'emergenza Coronavirus, che sta cambiando il modo di vivere dei giovani, abbiamo chiesto alla presentatrice ligure Ilaria Salerno come sta vivendo la quarantena e quale messaggio vuole lanciare alle nuove generazioni:



"Cerco di occupare il tempo come meglio possibile. Mi alleno, cucino, scrivo e cerco sempre di dare ai miei tantissimi followers un messaggio di speranza, con l'augurio che, quando questo incubo finirá, potremo finalmente recuperare le nostre relazioni sociali. Per me è importante non farsi prendere dallo sconforto del momento ed essere sempre positivi. La nostra vita è cambiata e dopo questa pandemia non daremo più nulla per scontato.



Ai giovani vorrei dire di seguire e rispettare le regole e di stare a casa. Lo so che è difficile alla nostra età stare a casa e non vedere gli amici, ma bisogna resistere ancora un pò per salvaguardare i nostri genitori, i nostri nonni e le persone più anziane e deboli di noi. Ancora un piccolo sforzo e insieme ce la faremo!".