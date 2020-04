Coronavirus, Toti: "Con prudenza, ma pensiamo a uscire nel più breve tempo possibile"

Con prudenza ma i governatori delle regioni chiedono al governo di uscire nel più breve tempo possibile dal lockdown che costringe gli italiani a casa dallo scorso 9 aprile. Lo ha detto il presidente della regione Liguria Giovanni Toti in una diretta Facebook durante la quale ha fatto il punto della situazione sulla task force di esperti ligure che si è riunita oggi pomeriggio per progettare la fase due.





“Ne fanno parte esperti di trasporto pubblico, di economia, e ovviamente medici”, ha detto Toti, che ha risposto alla polemica sollevata dall’ordine dei medici per non essere stato inserito nel gruppo di lavoro. “Alcune categorie, come le camere di commercio saranno rappresentate, altre, insieme ad alcuni ordini professionali, avranno poi un confronto con la giunta”, ha spiegato il governatore.Tornando alle richieste fatte al governo, Toti ha spiegato di aver partecipato questo pomeriggio alla conferenza delle regioni, di cui è vice presidente. “Ci siamo confrontati prima di fare le nostre richieste al governo che sono linee guida nazionali, e prudenza nel riaprire, ma uscire in maniera totale nel più breve tempo possibile visto che il mondo attorno a noi sta riaprendo, e gli aiuti economici sono pochi e arrivano con lentezza. C’è bisogno di pensare a come salvarsi con le proprie braccia, con tutta la prudenza, ma non possiamo pensare che il paese resti chiuso o che alcune categorie siano penalizzate. Serve linfa alle industrie, ai porti, alla ristorazione, ai bar, ai servizi alla persona come i parrucchieri e gli estetisti, agli studi professionali, alle agenzie di viaggio o immobiliari. Serve pian piano cominciare a pensarci”.Toti ha poi ricordato l’ordinanza della sua regione che permette di curare gli orti, annunciando che a questa si potrebbe aggiungere quella per permettere l’attività di pesca ricreativa dalle imbarcazioni private. “Di certo dalla loro barca non possono contagiare nessuno”, ha detto il presidente della regione rivendicando la possibilità di intervenire con ordinanze specifiche per il territorio.“I ristoranti – ha detto ancora – potremmo farli riaprire inizialmente con il takeaway, poi si vedrà”.In chiusura Toti ha ricordato il lavoro fatto con i test sierologici in Liguria. “Abbiamo fatto partire uno screening attraverso cui si capisce quanto il virus è penetrato sul territorio, con un campione di donatori di sangue che ringrazio, ma stiamo aspettando dal governo che venga convalidato almeno uno dei test”.