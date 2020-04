Coronavirus, migrante positivo al campo Roja, Scullino: "Ho subito contattato il prefetto"

“Ho sentito telefonicamente il Prefetto che è sempre presente e disponibile per garantire la sicurezza sul territorio, mi ha confermato che la prefettura si è attivata con gli enti preposti, tra cui l'ASL, anche per collocare in strutture specializzate i nuclei familiari con minori e con donne incinte”. Lo ha detto il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino in merito alla notizia dell’ospite del campo Roja positivo al coronavirus.



“Il Campo Roja è comunque in stato di quarantena e quindi nessuno può uscire e rimane vigilato dalla Polizia di Stato 24 ore su 24. Nessun allarmismo, solo la solita attenzione e prudenza, rispettando le norme che sono state immediatamente attivate, rimane il generale stato di massima allerta purtroppo normale in questo periodo. Restate a casa”.