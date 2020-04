Coronavirus: martedì prossimo 'Futura Sanremo' distribuisce gratuitamente mascherine chirurgiche e guanti

Martedì prossimo, il movimento ‘Futura Sanremo’ ha organizzato una donazione di

mascherine e guanti alla cittadinanza,

“In questo difficile momento per la nostra Nazione è un dovere mettersi a disposizione della popolazione – spiegano Leonardo Mazza e Franco Benedetti Franco di Futura Sanremo -. Ci rendiamo conto che è necessario uno sforzo da parte di tutti e per questo ci stiamo adoperando insieme a tutto il direttivo per attuare varie azioni a sostegno della popolazione della nostra città.

A partire dalle ore 15.30 di martedì 21 prossimo - concludono Franco Benedetti e Leonardo Mazza (rispettivamente segretario del circolo matuziano e Segretario provinciale di ‘Futura Sanremo - presso l’Agenzia Viaggi ‘Pianeta Mondo’ in Via Pietro Agosti 161, distribuiremo gratuitamente mascherine chirurgiche e guanti fino ad esaurimento scorta”.